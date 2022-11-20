Илья Авербух: «Трусова объективно не успела набрать форму в начале сезона. Рассчитывать, что это произойдет по щелчку пальцев, не приходится»

Хореограф, постановщик ледовых шоу оценил выступление фигуристки с короткой программой на этапе Гран-при России в Самаре.

«Саша Трусова объективно не успела набрать форму в начале сезона, мы это видели. Рассчитывать, что это произойдет по щелчку пальцев, наверное, не приходится.

Поэтому я бы не говорил, что это какая-то сенсация. Саша перешла к новому тренеру, надо просто дать возможность ей войти в новую команду, думаю, постепенно она будет возвращать ту форму, к которой мы все привыкли», – сказал Авербух.

Худший прокат Трусовой за полтора года и ноль баллов за прыжок. Стоп, а почему ноль?