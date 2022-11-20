Попова о Трусовой: «Обычная постолимпийская история. Надо более лояльно относиться к спортсменкам, которые прошли олимпийский сезон»

Экс-фигуристка, хореограф прокомментировала выступление с короткой программой на этапе Гран-при России в Самаре.

«На самом деле, видно, что Саша по сравнению с прошлым своим этапом сильно прибавила в форме. Я не скажу, что это было плохое выступление.

Да, была очень серьезная ошибка, которая в короткой программе стоит безумно дорого. Эта «бабочка» на акселе – очень серьезный срыв элемента. Но нельзя сказать, что у Саши сейчас провал. Скорее, наоборот, она восстанавливает форму.

Надо более лояльно относиться к спортсменкам, которые прошли олимпийский сезон. Не все девочки пока что вернулись к сезону. Не стоит искать, что у кого не так – это обычная постолимпийская история.

У многих есть провалы, многие катают нестабильно – и не только наши спортсмены, но и зарубежные. Это совершенно обыденная ситуация для постолимпийского сезона», – сказала Попова.

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