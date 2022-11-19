Катарина Гербольдт: «Трусова постепенно привыкает к новому тренеру, втягивается в программы. Она адаптируется, и все будет хорошо»

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Тренер Катарина Гербольдт поделилась впечатлениями от женских соревнований на этапе Гран-при России в Самаре. 

После короткой программы лидирует Софья Самоделкина, на втором месте – Анна Фролова, на третьем – Александра Трусова

«Трусова постепенно привыкает к новому тренеру, втягивается в новые программы. Я думаю, она немного адаптируется — все будет хорошо.

У Самоделкиной прокат достойный. Фролова — стабильная девочка, показала достойный контент и заняла второе место», – сказала Гербольдт. 

Худший прокат Трусовой за полтора года и ноль баллов за прыжок. Стоп, а почему ноль?

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