Катарина Гербольдт: «Трусова постепенно привыкает к новому тренеру, втягивается в программы. Она адаптируется, и все будет хорошо»
Тренер Катарина Гербольдт поделилась впечатлениями от женских соревнований на этапе Гран-при России в Самаре.
После короткой программы лидирует Софья Самоделкина, на втором месте – Анна Фролова, на третьем – Александра Трусова.
«Трусова постепенно привыкает к новому тренеру, втягивается в новые программы. Я думаю, она немного адаптируется — все будет хорошо.
У Самоделкиной прокат достойный. Фролова — стабильная девочка, показала достойный контент и заняла второе место», – сказала Гербольдт.
Худший прокат Трусовой за полтора года и ноль баллов за прыжок. Стоп, а почему ноль?
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