Катарина Гербольдт: «Трусова постепенно привыкает к новому тренеру, втягивается в программы. Она адаптируется, и все будет хорошо»

Тренер Катарина Гербольдт поделилась впечатлениями от женских соревнований на этапе Гран-при России в Самаре.

После короткой программы лидирует , на втором месте – , на третьем – .

«Трусова постепенно привыкает к новому тренеру, втягивается в новые программы. Я думаю, она немного адаптируется — все будет хорошо.

У Самоделкиной прокат достойный. Фролова — стабильная девочка, показала достойный контент и заняла второе место», – сказала Гербольдт.

Худший прокат Трусовой за полтора года и ноль баллов за прыжок. Стоп, а почему ноль?