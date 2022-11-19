Павел Дрозд: «Радует, что мы прогрессируем по состоянию и в цифрах. Знаем, что еще улучшить, это не предел наших возможностей»

Танцевальный дуэт и прокомментировал свое выступление в ритм-танце на этапе Гран-при России в Самаре (2-е место).

«Радует, что мы прогрессируем по состоянию и в цифрах. Понятное дело, что будем расти еще дальше. Знаем, что нам еще улучшить, это не предел наших возможностей. Рады, что мы улучшаемся, сегодня действительно был неплохой прокат.

Судя по тому, как поддерживали во второй части зрители, это нереально приятно, поэтому спасибо им большое за поддержку. Это такой драйв добавляет! И то, что доставили удовольствие тренерам, тоже важно», – сказал Дрозд.

«Чувствуется ли прогресс? Конечно, да, мало времени было, но все равно он есть, и у нас получилось его показать. Рада, что были полные трибуны. Зал, на самом деле, большой, очень приятно было танцевать, достаточно легко было показать свой максимум», – добавила Шанаева.

Также Дрозд высказался о смерти президента Федерации фигурного катания России, первого олимпийского чемпиона в танцах на льду Алексанра Горшкова.

«Безусловно, со смертью Александра Георгиевича [Горшкова] ушла целая эпоха. Мировому фигурному катанию будет не хватать этого человека, Александра Георгиевича можно соотнести с определением «человек-глыба», «человек-эпоха», – цитирует фигуриста ТАСС.