Григорий Федоров: «С Кондратюком у нас дружеские отношения. У Самарина могу совет спросить»

Фигурист Григорий Федоров прокомментировал свою победу на этапе Гран-при России в Самаре.

«Недоволен лутцем и акселем. Из-за волнения не получилось, мандраж. На тренировках обычно все получается, хотелось бы и на соревнованиях это все сделать. Для меня каждый турнир важный и у меня на каждом мандраж, он присутствует всегда, ха-ха.

Больше расстроен из-за ошибок, чем рад победе. Планировал первый каскад лутц-аксель, из-за лутца не вышло его сделать. Потом чуть-чуть поменял программу, и аксель не пошел. Но к концу собрался.

Я настроен улучшаться и работать над тем, чтобы улучшать катание и усложнять контент. В будущем усложнения планируются.

По взрослым кататься хочется, но пока не в этом сезоне. На чемпионате России по взрослым меня не будет, буду на первенстве.

Впечатления от Самары? Хороший город, но погода сейчас просто... Чуть не потонул, пока шел на каток, ха-ха. Я первый раз в Самаре, раньше только проездом был, когда ездил в Сызрань год назад.

Отдам ли снова призовые родителям? Посмотрим. Мама с тех не взяла, сказала: «Выиграешь что-то более крупное, тогда и отдашь». Папа сказал, что инвестирует в облигации.

Знаком ли с творчеством Высоцкого, именем которого назван дворец? Честно говоря, вообще не посвящен.

С Марком (Кондратюком) у нас дружеские отношения, а у Саши (Самарина) могу совет спросить», – сказал Федоров.