Кондратюк о номере с полетом надо льдом: «Я думал, меня поднимут метров на пять, а когда взлетел, забыл, что нужно делать»

Фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями от выступления в ледовых шоу.

«Я с детства катался в шоу — в основном у Ильи Изяславича (Авербуха). Меня с детства брали сначала в сказки, потом, когда стал получше кататься — туда, где сольные номера катают спортсмены.

Наверное, когда ты на маленьком льду, в темноте выходишь и делаешь сложные моменты, потом в нормальных условиях это дается проще. На психологическом уровне, но это дает определенную уверенность.

Если в непривычных условиях можешь делать, в чем проблема сделать в нормальных?» — сказал Кондратюк.

«Номер с полетом на шоу Плющенко? Первый раз только было страшно. Было довольно неожиданно, я думал, меня поднимут метров на пять, а когда взлетел и увидел, что лечу вровень с кубом, забыл, что нужно делать.

У меня было определенное движение, которое являлось отмашкой для людей, которые меня опускали. А я забыл, что делать. А дальше — нет, это было прикольно, необычно, я рад, что попробовал», – цитирует Кондратюка «Чемпионат».