Рудковская о шоу Плющенко: «Коляда и Туктамышева очень хотели выступить у нас, переживали, что не получается»

Продюсер Яна Рудковская рассказала об организации шоу Евгения Плющенко «35 лет на льду», которое накануне прошло в Москве.

– Кто еще мог выступить в вашем шоу?

– Жаль, что не было Миши Коляды, который был в Питере. И Лизы Туктамышевой. Они очень хотели выступить у нас, переживали, что у них не получается. Они были заявлены у нас, но пришлось кем‑то жертвовать. Так получилось, что пришлось пожертвовать Лизой, Мишей, Женей Семененко, Макаром Игнатовым.

Из мальчиков у нас остались только Марк (Кондратюк) и Дима (Алиев). Поэтому Евгению пришлось катать пять номеров, за всех. При этом потери нескольких звезд никто не заметил вчера. Все‑таки балет и фигурное катание — это наша «фишка». Это делаем только мы на льду, это очень сложно делать.

– Была уверенность, что заполните зал до отказа?

– Я не сомневалась, что будет солд‑аут. Когда началась мобилизация, мы немножко испугались, немного приостановилась продажа билетов. Но за неделю до шоу начался бешеный ажиотаж. Мы подумали: о боже, все придут к нам! – рассказала Рудковская.

Сегодня Коляда и Туктамышева выступят с произвольными программами на четвертом этапе Гран-при России в Москве.