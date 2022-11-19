Марк Кондратюк: «Каскад 4-3 постараюсь, чтобы на чемпионате России в короткой получился»

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Фигурист Марк Кондратюк прокомментировал выступление в короткой программе на Гран-при России в Самаре (1-е место). 

«Многие движения из программы – я по ходу что-то добавляю, что-то убираю. Как катать хочется, так и катаю.

Каскад 4-3 постараюсь, чтобы на чемпионате России в короткой получился. Это не подарок соперникам, осознанно такие решения не нужно принимать и давать фору кому-то.

В произвольной программе хотелось бы верить, что будет чистый прокат. Но если будет борьба – не обессудьте, я буду стараться», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала. 

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