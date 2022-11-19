Андрей Мозалев: «Колбасило на волчке, скорее всего, там потерял уровень. Выступление на четверочку»

Фигурист Андрей Мозалев прокомментировал выступление в короткой программе на Гран-при России в Самаре (2-е место).

«Прокат? Можно лучше. Аксель в тройку сделал. Колбасило на волчке. Скорее всего, там потерял уровень.

Выступление на четверочку. Не знаю, как спас триксель. Особо ничего не почувствовал, просто закинул корпус в конце.

Ничего не болело после Казани, плодотворно работал, разобрал ошибки. Конечно, второе место в Казани задело. Мотивация выигрывать есть всегда. Но я быстро забыл ту неудачу, надо получать удовольствие от жизни», — сказал Мозалев.