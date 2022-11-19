Александр Самарин: «Поменяли расстановку элементов, пока не отработано. Я немного болел, подготовка была скомканной»

Фигурист Александр Самарин прокомментировал выступление в короткой программе на Гран-при России в Самаре (4-е место).

«Выступление — 50 на 50. Поменяли расстановку элементов, немножко пока не отработано. Почему поменяли расстановку? Я немного болел, в силу этого подготовка была скомканной. Не могу сказать, что что‑то не так с формой. Элементы восстановил. Посмотрим; разберем программу, решим, как дальше действовать.

Здесь присутствовало определенное волнение, был мандражик небольшой в начале программы. Рад, что получился хороший каскад. Зря на акселе сделал степ‑аут, этот прыжок у меня отработан хорошо.

Огромная поддержка зала. Не знаю, с чем это связано, но очень приятно. Я ставлю свой личный рекорд по игрушкам (брошенным на лед после проката).

Шутки про Самару всю жизнь со мной. Был тут раза три. С городом меня связывает только фамилия. Каждый находит в этом остроумность и считает себя первооткрывателем в мире юмора», — сказал Самарин.