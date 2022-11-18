Кубок Варшавы. Янсе ван Ренсбург и Штеффан, Демужо и Ле Мерсье, Дюпайяж и Набе покажут произвольные танцы
19 ноября в Польше на Кубке Варшавы по фигурному катанию дуэты выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют немцы Дженнифер Янсе ван Ренсбург и Беньямин Штеффан.
Польша, Варшава
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 21.40 по московскому времени.
Первая разминка
10. Дженна Хертенштейн – Дамиан Биньковский (Польша) – 45,91
9. Аурелия Иполито – Люк Рассел (Латвия) – 51,09
8. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 56,56
7. Эмми Бронсар – Джейкоб Ричмонд (Канада) – 59,49
6. Оливия Оливер – Эллиотт Грэм (Польша) – 60,77
Вторая разминка
5. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша) – 63,62
4. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 64,45
3. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 66,07
2. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 72,13
1. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 72,58
Положение после ритм-танца
1. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 72,58
2. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 72,13
3. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 66,07
4. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 64,45
5. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша) – 63,62
6. Оливия Оливер – Эллиотт Грэм (Польша) – 60,77
7. Эмми Бронсар – Джейкоб Ричмонд (Канада) – 59,49
8. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 56,56
9. Аурелия Иполито – Люк Рассел (Латвия) – 51,09
10. Дженна Хертенштейн – Дамиан Биньковский (Польша) – 45,91
Расписание Кубка Варшавы: там выступят Куракова, Шотт, Грассль, Аймо, Наумов, Гиларди и Амброзини
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