Кубок Варшавы. Янсе ван Ренсбург и Штеффан, Демужо и Ле Мерсье, Дюпайяж и Набе покажут произвольные танцы

Теги результаты танцы на льду сборная Канады сборная Франции сборная Германии сборная Италии сборная Израиля сборная Латвии Кубок Варшавы ISU Challenger Павел Головишников Эллиотт Грэм сборная Польши Луасиа Демужо Тео Ле Мерсье Эмми Бронсар Мария Носовицкая Михаил Носовицкий Джейкоб Ричмонд Беньямин Штеффан Дженна Хертенштейн Дамиан Биньковский Аурелия Иполито Люк Рассел Дженнифер Янсе ван Ренсбург Мари Дюпайяж Тома Набе Фигурное катание

19 ноября в Польше на Кубке Варшавы по фигурному катанию дуэты выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют немцы Дженнифер Янсе ван Ренсбург и Беньямин Штеффан.

ISU Challenger

Кубок Варшавы

Польша, Варшава

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 21.40 по московскому времени.

Первая разминка

10. Дженна Хертенштейн – Дамиан Биньковский (Польша) – 45,91

9. Аурелия Иполито – Люк Рассел (Латвия) – 51,09

8. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 56,56

7. Эмми Бронсар – Джейкоб Ричмонд (Канада) – 59,49

6. Оливия Оливер – Эллиотт Грэм (Польша) – 60,77

Вторая разминка

5. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша) – 63,62

4. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 64,45

3. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 66,07

2. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 72,13

1. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 72,58

Положение после ритм-танца

1. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 72,58

2. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 72,13

3. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 66,07

4. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 64,45

5. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша) – 63,62

6. Оливия Оливер – Эллиотт Грэм (Польша) – 60,77

7. Эмми Бронсар – Джейкоб Ричмонд (Канада) – 59,49

8. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 56,56

9. Аурелия Иполито – Люк Рассел (Латвия) – 51,09

10. Дженна Хертенштейн – Дамиан Биньковский (Польша) – 45,91

Расписание Кубка Варшавы: там выступят Куракова, Шотт, Грассль, Аймо, Наумов, Гиларди и Амброзини

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные