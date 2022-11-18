Кубок Варшавы. Дюпайяж и Набе, Демужо и Ле Мерсье, Носовицкая и Носовицкий покажут ритм-танцы
18 ноября в Польше на Кубке Варшавы по фигурному катанию танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.
Польша, Варшава
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 16.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)
2. Эмми Бронсар – Джейкоб Ричмонд (Канада)
3. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
4. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
5. Аурелия Ипполито – Люк Рассел (Латвия)
Вторая разминка
6. Оливия Оливер – Эллиот Грахам (Польша)
7. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
8. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)
9. Дженна Хертенштейн – Дамиан Биньковский (Польша)
10. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штефан (Германия)
Расписание Кубка Варшавы: там выступят Куракова, Шотт, Грассль, Аймо, Наумов, Гиларди и Амброзини
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