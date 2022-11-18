Кубок Варшавы. Дюпайяж и Набе, Демужо и Ле Мерсье, Носовицкая и Носовицкий покажут ритм-танцы

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18 ноября в Польше на Кубке Варшавы по фигурному катанию танцевальные дуэты покажут ритм-танцы. 

Кубок Варшавы

Польша, Варшава

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 16.00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

2. Эмми Бронсар – Джейкоб Ричмонд (Канада)

3. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

4. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

5. Аурелия Ипполито – Люк Рассел (Латвия)

Вторая разминка

6. Оливия Оливер – Эллиот Грахам (Польша)

7. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

8. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)

9. Дженна Хертенштейн – Дамиан Биньковский (Польша)

10. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штефан (Германия)

Расписание Кубка Варшавы: там выступят Куракова, Шотт, Грассль, Аймо, Наумов, Гиларди и Амброзини

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