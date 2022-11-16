Кубок Варшавы. Грассль, Аймо, Самойлов, Наумов выступят с короткими программами

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17 ноября в Польше стартует Кубок Варшавы по фигурному катанию. Мужчины покажут короткие программы. 

Кубок Варшавы

Польша, Варшава

Мужчины

Короткая программа

Начало – 16.00 по московскому времени. 

Первая разминка

3. Наоки Росси (Швейцария)

4. Марк Городницкий (Израиль)

5. Раффаэле Франческо Зик (Италия)

Третья разминка

11. Люк Майерхофер (Австрия) 

12. Владимир Самойлов (Польша)

13. Максим Наумов (США)

14. Даниэль Мартынов (США) 

15. Макар Сунцев (Финляндия) 

Четвертая разминка

16. Иван Шмуратко (Украина)

17. Даниэль Грассль (Италия) 

Пятая разминка

21. Арлет Леванди (Эстония)

22. Кевин Аймо (Франция) 

24. Люк Экономид (Франция)

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