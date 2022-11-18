Андрей Кутовой: «Колбасило на всех элементах. Не знаю почему, ведь волнения нет. Ноги были какие-то деревянные»

Фигурист Андрей Кутовой прокомментировал свое выступление на этапе Гран-при России в Самаре (4-е место).

«Колбасило на всех элементах. Не знаю почему, ведь волнения нет. Видимо, просто от того, что шесть минут – это не раскатка. Ноги были какие-то деревянные.

Четверные учу с девяти лет. Но получается, что учишь-учишь, и вот травма, которая тебя выбивает. Так все и происходило. Сейчас усиленно работаю над ним. Это была вторая попытка четверного на соревнованиях. Первую я упал.

Будем работать, чтобы катать абсолютно чисто, потому что сейчас было на удивление тяжеловато. Хотя на тренировках все давалось легко», – сказал Кутовой.