Марк Лукин: «Пока еще в недостаточно хорошей форме, потому что была сильная травма. К соревнованиям готовился около месяца»

Фигурист Марк Лукин прокомментировал первое выступление на соревнованиях после травмы.

«Пока еще в недостаточно хорошей форме, потому что была сильная травма. Долго не катался. К следующим соревнованиям буду накатывать программу. Чуть больше месяца не катался, была операция, потом две недели в гипсе и еще неделю расхаживал ногу. Только потом на тренировки вышел. К этим соревнованиям готовился около месяца.

Программы новые – и короткая, и произвольная. С самочувствием все хорошо, тяжело дышалось в произвольной, но остаточных явлений травмы нет, все хорошо.

На тренировке пока прыгаю только тройные, потому что пока еще рано, до конца не окреп.

Евгений Викторович (Плющенко) поддерживал меня, давал советы и задания – что делать, как закачивать ногу. Говорил не переживать, работать.

На Первенстве Москвы, отборочном на эти этапы, во время производной программы делал каскад лутц-тулуп и во время падения с тулупа пяткой лезвия зацепил четырехглавую и трехглавую мышцу. Из-за этого делали операцию и не катался долго.

Закончить? Не было таких мыслей никогда. Просто ждал и все», – сказал Лукин после произвольной программы на Гран-при России среди юниоров в Самаре.