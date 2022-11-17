Гран-при Японии. Миура и Кихара, Чан и Хоу, Камилла и Павел Ковалев выступят с короткими программами
18 ноября на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро пары выступят с короткими программами.
Гран-при по фигурному катанию-2022/23
5-й этап
Гран-при Японии (NHK Trophy)
Саппоро, Япония
Пары
Короткая программа
Начало – 6.32 по московскому времени.
Первая разминка
1. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
2. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)
3. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)
Вторая разминка
4. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
6. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
Расписание пятого этапа Гран-при NHK Trophy: там выступят Сакамото, Ватанабе, Уно, Чха Чжун Хван, Чок и Бейтс, Миура и Кихара
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