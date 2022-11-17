Гран-при Японии. Миура и Кихара, Чан и Хоу, Камилла и Павел Ковалев выступят с короткими программами

18 ноября на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро пары выступят с короткими программами.

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

Гран-при Японии (NHK Trophy)

Саппоро, Япония

Пары

Короткая программа

Начало – 6.32 по московскому времени.

Первая разминка

1. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

2. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)

3. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)

Вторая разминка

4. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

6. – (Япония)

Расписание пятого этапа Гран-при NHK Trophy: там выступят Сакамото, Ватанабе, Уно, Чха Чжун Хван, Чок и Бейтс, Миура и Кихара