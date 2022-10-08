Japan Open. Малинин, Браун, Уно, Грассль, Сакамото, Куракова, Хендрикс и Кихира покажут произвольные программы

8 октября в Сайтаме пройдет турнир по фигурному катанию Japan Open.

Согласно регламенту, соревнования проводятся среди трех команд (Японии, Северной Америки и Европы). Фигуристы выступят только с произвольными программами.

Japan Open

Сайтама, Япония

Произвольные программы

Начало – 6:30 по московскому времени.

Женщины

Каори Сакомото (Япония)

Рика Кихира (Япония)

Мэрайя Белл (США)

Мираи Нагасу (США)

Екатерина Куракова (Польша)

Луна Хендрикс (Бельгия)

Мужчины

Шома Уно (Япония)

Као Миура (Япония)

Джейсон Браун (США)

Илья Малинин (США)

Михал Бржезина (Чехия)

Даниэль Грассль (Италия)

Командный турнир

Команда Японии: Шома Уно, Као Миура, Каори Сакомото, Рика Кихира.

Команда Северной Америки: Джейсон Браун, Илья Малинин, Мэрайя Белл, Мираи Нагасу (все – США).

Команда Европы: Михал Бржезина (Чехия), Даниэль Грассль (Италия), Екатерина Куракова (Польша), Луна Хендрикс (Бельгия).