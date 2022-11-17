Андрей Кутовой: «Рад, что приземлил тройной аксель. Очень хотел его выехать, это важно для меня, я ведь пропустил длительный период»

Фигурист Андрей Кутовой заявил, что рад чисто приземлить тройной аксель после перерыва в выступлениях из-за травмы.

Кутовой идет четвертым после короткой программы на этапе Гран-при России среди юниоров в Самаре.

«Прямо цели именно аксель сегодня приземлить не ставил, но очень много, конечно, работал. Старался, хотел его выехать, это очень важно, на самом деле, для меня, я ведь пропустил очень длительный период. Очень рад этому.

Ставлю цель выступить чисто, чтобы попасть в финал серии. В произвольной программе с тройным акселем поеду. Следующим соревнованием будет, скорее всего, этап в Перми. В плане здоровья ничего не беспокоит», – сказал Кутовой.