Лев Лазарев: «Очень много накатывали четверные, чтобы они стабильно получались. Старался ускорять все вращения, работать над дорожками шагов»

Фигурист Лев Лазарев рассказал, что после этапа Гран-при России среди юниоров в Сочи, где он одержал победу, много работал над четверными прыжками.

Сегодня Лазарев чисто исполнил короткую программу на этапе Гран-при России в Самаре. Он получил 84,92 балла.

«Доволен, сегодня все получилось более-менее хорошо. План на произвольную программу будет ясен после завтрашней тренировки. Скорее всего, по сравнению с этапом в Сочи изменений не будет.

Очень много накатывали четверные прыжки в этот промежуток времени, чтобы они стабильно получались в программе, старался ускорять все вращения, работать над дорожками шагов, чтобы получать высшие уровни», – сказал Лазарев.