«Сегодня ровно 9 месяцев с окончания произвольной программы на Олимпиаде». Валиева исполнила «Болеро» и прыгнула каскад с четверным тулупом

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева показала, как исполняет на тренировке произвольную программу прошлого сезона «Болеро».

С этой программой Валиева стала олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в командном турнире (награждение не состоялось из-за информации о положительной допинг-пробе фигуристки в декабре), а в личном турнире заняла четвертое место. 

«Сегодня ровно 9 месяцев с момента окончания произвольной программы на Олимпийских играх», – написала Валиева. 

Фигуристка исполнила в прокате программы каскад четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов. 

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме

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