«Сегодня ровно 9 месяцев с окончания произвольной программы на Олимпиаде». Валиева исполнила «Болеро» и прыгнула каскад с четверным тулупом
Российская фигуристка Камила Валиева показала, как исполняет на тренировке произвольную программу прошлого сезона «Болеро».
С этой программой Валиева стала олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в командном турнире (награждение не состоялось из-за информации о положительной допинг-пробе фигуристки в декабре), а в личном турнире заняла четвертое место.
«Сегодня ровно 9 месяцев с момента окончания произвольной программы на Олимпийских играх», – написала Валиева.
Фигуристка исполнила в прокате программы каскад четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов.
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