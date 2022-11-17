«Сегодня ровно 9 месяцев с окончания произвольной программы на Олимпиаде». Валиева исполнила «Болеро» и прыгнула каскад с четверным тулупом

Российская фигуристка Камила Валиева показала, как исполняет на тренировке произвольную программу прошлого сезона «Болеро».

С этой программой Валиева стала олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в командном турнире (награждение не состоялось из-за информации о положительной допинг-пробе фигуристки в декабре), а в личном турнире заняла четвертое место.

«Сегодня ровно 9 месяцев с момента окончания произвольной программы на Олимпийских играх», – написала Валиева.

Фигуристка исполнила в прокате программы каскад четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов.

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме