Олег Матыцин: «Вся жизнь Горшкова была отдана любимому делу. Выражаю глубочайшие соболезнования его родным, близким и друзьям»
Министр спорта России Олег Матыцин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Горшкова.
Глава Федерации фигурного катания России скончался сегодня на 77-м году жизни.
«Наш спортивный мир, всех поклонников отечественного фигурного катания постигла тяжелейшая утрата – не стало выдающегося спортсмена, олимпийского чемпиона, президента Федерации фигурного катания России Александра Георгиевича Горшкова.
Людмила Пахомова и Александр Горшков были неповторимой парой, ими восхищались истинные ценители спорта и искусства.
Во многом благодаря их таланту, мастерству, невероятным новаторским программам танцы на льду вошли в программу зимних Олимпийских игр, а Людмила Пахомова и Александр Горшков заслуженно стали первыми в истории олимпийскими чемпионами в этой дисциплине.
Вся жизнь Александра Георгиевича была отдана любимому делу, до последних дней он был предан своей работе – более 12 лет возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России. Это был грамотный, профессиональный руководитель, искренний и интеллигентный собеседник.
Мы будем помнить о нем как о человеке, внесшем огромный вклад в развитие мирового фигурного катания. От имени Министерства спорта Российской Федерации, своих коллег выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям Александра Георгиевича, а также Федерации фигурного катания на коньках России», – сказал Матыцин.
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