Виталий Мутко: «Благодаря неустанному труду и целеустремленности Горшкова фигурное катание вышло на новый для нашей страны уровень»

Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко выразил соболезнования в связи со смертью главы Федерации фигурного катания России Александра Горшкова.

«Уход из жизни такого человека, как Александр Горшков – невосполнимая утрата для отечественного спорта, которому он был предан и отдал всю свою жизнь.

Благодаря его неустанному труду и целеустремленности фигурное катание вышло на новый для нашей страны уровень. Его любовь к людям, открытость и искренность сопровождали все, чем он занимался.

Я знал Александра Георгиевича по совместной работе много лет и всегда ценил его как прекрасного и скромного человека, легендарного спортсмена и профессионального руководителя.

Я всем сердцем скорблю и выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Георгиевича», – сказал Мутко.

Умер босс нашей фигурки Александр Горшков: каким великим спортсменом он был