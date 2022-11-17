Виталий Мутко: «Благодаря неустанному труду и целеустремленности Горшкова фигурное катание вышло на новый для нашей страны уровень»

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 Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко выразил соболезнования в связи со смертью главы Федерации фигурного катания России Александра Горшкова.

«Уход из жизни такого человека, как Александр Горшков – невосполнимая утрата для отечественного спорта, которому он был предан и отдал всю свою жизнь.

Благодаря его неустанному труду и целеустремленности фигурное катание вышло на новый для нашей страны уровень. Его любовь к людям, открытость и искренность сопровождали все, чем он занимался.

Я знал Александра Георгиевича по совместной работе много лет и всегда ценил его как прекрасного и скромного человека, легендарного спортсмена и профессионального руководителя.

Я всем сердцем скорблю и выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Георгиевича», – сказал Мутко.

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