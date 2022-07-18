«Если бы Плющенко пошел катать программу и упал, он, скорее всего, умер бы прямо на льду». Рудковская о травме фигуриста в Сочи-2014

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала о выступлении своего супруга на Играх-2014 в Сочи.

Тогда Плющенко взял золото в командном турнире, но снялся с индивидуального из-за травмы спины.

«Беда в том, что случившееся вообще не получилось предугадать. После командного турнира Женя подписал все документы о снятии, все они сохранены по сей день. Но в три утра следующего дня, сразу после допинг-контроля, нас вытащили на совещание.

У меня до сих пор та картина перед глазами стоит: Алексей Мишин, Александр Горшков, и звонит Виталий Мутко – и все они говорят, что ситуация безвыходная и нужно участвовать. Женя пытался возражать – у него были страшные боли. И все-таки его уговорили.

Как потом сказал хирург Илья Пекарский, который оперировал Женю в Израиле, если бы муж не снялся после разминки, а пошел бы катать программу и упал, он, скорее всего, умер бы прямо на льду. Женя потом и сам признался, что боль была такой, что он толком не понимал, что с ним происходит.

Наверное, я здесь тоже виновата: нужно было любым способом отговорить Евгения от выступления. Но ему слишком сильно внушили, что только он один способен выручить команду», – рассказала Рудковская.

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