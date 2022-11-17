Светлана Панова: «Нынешняя произвольная программа Синицыной еще сырая, потребуется доработка. Возможно, пересмотрим контент»

Тренер по фигурному катанию рассказала, будет ли усложнять произвольную программу в текущем сезоне.

– Будете ли вы стремиться максимально усложнить произвольную программу в этом сезоне?

– С возрастом, в котором сейчас находится Ксения (18 лет), сложно работать.

Бывает непросто донести до спортсмена, например, что, даже выполняя более легкий набор прыжков (я имею в виду перенос каскадов в первую половину), но делая упор на скорость выполнения этих элементов, качество, легкость перемещения, хореографию, какую-то изюминку и индивидуальность в программе, можно на тех же самых элементах набрать больше надбавок, чем если ты будешь упираться из последних сил, перенося сложные каскады во вторую часть катания и смазав финал.

Нынешней произвольной программе Ксюши всего месяц с небольшим, понятно, что она пока еще сырая. Поэтому доработка потребуется, и, возможно, пересмотрим контент в программе.

– Пока не хватает физических сил, чтобы выкатывать более сложный вариант?

– Не только. Выступать после столь длительного перерыва (а у Ксении не было соревнований почти год) всегда непросто. От этого она выходила слегка зажатой. Не могу сказать, что она чувствовала себя неуверенно, но определенная нервозность присутствовала.

– В нынешних правилах стоимость секвенций приравнена к стоимости каскадов, и все активно стали этим пользоваться. Почему подобное не практикуете вы?

– Для этого нужно прыгать четверной. Если он есть, можно максимально выигрышно комбинировать другие прыжки. Делать лутц – аксель, флип – аксель. Четверной ведь стоит обычно в первой половине программы и, если он не получился, можно второй половиной как бы скомпенсировать первую.

У той же Сони Акатьевой в начале программы стоят два четверных тулупа и тройной аксель. То есть три элемента ультра-си. Поэтому она может позволить себе прыгать секвенции с ойлером – сальховом, с тройным тулупом и акселем – в этом плане у нее «полный фарш», как я люблю говорить. В произвольной программе разрешено делать только два повтора, поэтому нам приходится выбирать из того, что есть.

– Что-то менять в программах перед вашим следующим этапом Гран-при России в Перми вы планируете?

– Я вообще склонна попробовать перенести какие-то прыжки в первую половину, чтобы избежать визуальной усталости. Чтобы программа смотрелась на одном дыхании.

Возможно, в короткой программе тоже перенесем в первую половину каскад, если получится сделать это так, чтобы не нарушить рисунок и чтобы программа не обеднела от этого.

К сожалению, объем ледовой подготовки у нас сейчас сильно усечен из-за ремонта. Нам обещали, что наш каток будет открыт в первых числах ноября, но знаю, что в плане срок окончания работ – январь. Когда льда мало, нет возможности лишний раз отработать вращения, дорожки. Мы просто не можем себе этого позволить, – сказала Панова.