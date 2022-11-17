Алиса Двоеглазова: «Старалась кататься в кайф, чтобы самой понравилось. Будем работать над вращениями»

Фигуристка Алиса Двоеглазова оценила свое выступление на этапе Гран-при России «Волжский пируэт».

Двоеглазова лидирует после короткой программы у юниорок.

«Старалась кататься в кайф, чтобы самой понравилось. Вращения третьего уровня? Значит, будем работать над вращениями.

Старалась улучшить себя по сравнению с этапом Гран-при России в Сочи, сегодня было кататься полегче, с каждым стартом легче. Контент в произвольной программе будет понятен по тренировкам.

В Самаре я впервые, по завершении соревнований планируем посетить какой-нибудь музей», – сказала Двоеглазова.

«Сегодня было неплохо», – отметил тренер и хореограф .