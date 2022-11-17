Исполняющим обязанности главы ФФКР станет Александр Коган или один из вице-президентов федерации

Временно исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) станет генеральный директор организации или один из вице-президентов.

Это следует из официального устава ФФКР. Ранее глава федерации Александр Горшков скончался на 77-м году жизни.

«В случае добровольного сложения с себя полномочий президента либо стойкой неспособности по состоянию здоровья или физической невозможности осуществлять указанные полномочия до момента избрания на ближайшем заседании конференции нового президента его полномочия исполняет генеральный директор ФФКР, за исключением осуществления функций председателя Исполкома ФФКР, либо один из вице-президентов ФФКР по решению Исполкома ФФКР», – говорится в уставе.

Действующим гендиректором ФФКР является Александр Коган, вице-президентами – Антон Сихарулидзе, Владимир Грибанов, Вера Богуш, Ирина Рабер и Сергей Кононыхин.

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