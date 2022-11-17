Татьяна Тарасова: «Горшков – великий чемпион и замечательный человек. Это потеря не только для нас, но и для всего мира»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала большой трагедией смерть главы Федерации фигурного катания России Александра Горшкова.

«Горшков – великий чемпион и замечательный человек. Большая трагедия для всего российского спорта. Просто шок», – цитирует Тарасову Sport24.

«Я дружила с Александром Горшковым с самого детства, он был мне близким человеком. Это потеря не только для нас, но и для всего мира», – приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Умер босс нашей фигурки Александр Горшков: каким великим спортсменом он был