Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Москалева и Ложкин, Шегай и Шамшуров, Хмелькова и Рудь покажут произвольные программы
17 ноября в Самаре на этапе Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар.
После короткой программы лидируют Анна Москалева и Максим Ложкин.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
5-й этап
«Волжский пируэт»
Самара
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 13.40 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Алена Бурмистрова – Иван Степнов
2. Злата Ардашова – Иван Семенов
3. Алиса Блинникова – Артем Панов
4. Алиса Родионова – Алексей Карпов
Вторая разминка
5. Евгения Башина – Дмитрий Шеремет
6. Ева Хмелькова – Андрей Рудь
7. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
8. Анна Москалева – Максим Ложкин
Положение после короткой программы
1. Анна Москалева – Максим Ложкин – 63,50
2. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 62,59
3. Ева Хмелькова – Андрей Рудь – 60,72
4. Евгения Башина – Дмитрий Шеремет – 57,91
5. Алиса Родионова – Алексей Карпов – 51,15
6. Алиса Блинникова – Артем Панов – 50,40
7. Злата Ардашова – Иван Семенов – 41,63
8. Алена Бурмистрова – Иван Степнов – 40,72
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