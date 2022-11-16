Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Москалева и Ложкин, Шегай и Шамшуров, Хмелькова и Рудь покажут произвольные программы

17 ноября в Самаре на этапе Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар.

После короткой программы лидируют Анна Москалева и Максим Ложкин.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 13.40 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Алена Бурмистрова – Иван Степнов

2. Злата Ардашова – Иван Семенов

3. Алиса Блинникова – Артем Панов

4. Алиса Родионова – Алексей Карпов

Вторая разминка

5. Евгения Башина – Дмитрий Шеремет

6. Ева Хмелькова – Андрей Рудь

7. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

8. Анна Москалева – Максим Ложкин

Положение после короткой программы

1. Анна Москалева – Максим Ложкин – 63,50

2. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 62,59

3. Ева Хмелькова – Андрей Рудь – 60,72

4. Евгения Башина – Дмитрий Шеремет – 57,91

5. Алиса Родионова – Алексей Карпов – 51,15

6. Алиса Блинникова – Артем Панов – 50,40

7. Злата Ардашова – Иван Семенов – 41,63

8. Алена Бурмистрова – Иван Степнов – 40,72