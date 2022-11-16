Софья Муравьева: «На тренировках прыгаем каскады по три прыжка. Очень хочу сделать тройной аксель – тройной аксель»
Российская фигуристка Софья Муравьева ответила на вопросы Алины Загитовой после произвольной программы на Гран-при в Москве.
– Расскажи, довольна ли ты своим прокатом?
– Думаю, что можно было чуть-чуть получше. Сегодня старалась спокойнее, больше дышать в прокате, чтобы до конца доехать. Рабочий прокат.
– Первый прыжок не так хорошо получился. О чем ты думала после него?
– Я думаю: так, спокойно, не переживай, сейчас соберем. У нас еще два прыжка в запасе. Следующим у меня должен был быть ойлер-сальхов, но я сделала флип-тулуп и потом еще с лутцом ойлер-сальхов.
– То есть во время проката ты прямо переделывала свои прыжки. Ничего себе.
– Чтобы легче было каскад с ойлером оставить на конец.
– А вообще на тренировках вы прыгаете дополнительные каскады?
– По три прыжка прыгаем. Тулуп-тулуп-тулуп. Я еще очень хочу сделать тройной аксель – тройной аксель и сальхов восстановить, – сказала Муравьева.
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