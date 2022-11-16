Софья Муравьева: «На тренировках прыгаем каскады по три прыжка. Очень хочу сделать тройной аксель – тройной аксель»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Софья Муравьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Российская фигуристка Софья Муравьева ответила на вопросы Алины Загитовой после произвольной программы на Гран-при в Москве.

– Расскажи, довольна ли ты своим прокатом?

– Думаю, что можно было чуть-чуть получше. Сегодня старалась спокойнее, больше дышать в прокате, чтобы до конца доехать. Рабочий прокат.

– Первый прыжок не так хорошо получился. О чем ты думала после него?

– Я думаю: так, спокойно, не переживай, сейчас соберем. У нас еще два прыжка в запасе. Следующим у меня должен был быть ойлер-сальхов, но я сделала флип-тулуп и потом еще с лутцом ойлер-сальхов. 

– То есть во время проката ты прямо переделывала свои прыжки. Ничего себе.

– Чтобы легче было каскад с ойлером оставить на конец.

– А вообще на тренировках вы прыгаете дополнительные каскады?

– По три прыжка прыгаем. Тулуп-тулуп-тулуп. Я еще очень хочу сделать тройной аксель – тройной аксель и сальхов восстановить, – сказала Муравьева. 

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