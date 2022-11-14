Катарина Гербольдт: «В адрес Плющенко было много разных комментариев, но человек ведет своих спортсменов к целям, которые он поставил»

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт поздравила Евгения Плющенко после выступления его ученицы Софьи Муравьевой на этапе Гран-при России в Москве.

Накануне Муравьева заняла второе место, уступив Елизавете Туктамышевой.

«Поздравляю Женю Плющенко. Он поверил в Соню Муравьеву, взял ее и ведет колоссальную работу.

Несмотря на то, что в его адрес было много разных комментариев, человек работает и ведет своих спортсменов к целям, которые он поставил», – сказала Гербольдт.