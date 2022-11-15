Анна Щербакова: «Тутберидзе – тренер, у которого нельзя просто ходить на тренировки ради удовольствия, у нее нужно работать»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, как начала тренироваться в группе Этери Тутберидзе.

– В какой момент стало понятно, что фигурное катание для вас – не только любимое дело, но и профессия?

– Родители на меня никогда не давили и никаких результатов не требовали, главное для них было, чтобы мне нравилось. Пару раз они спрашивали, не хочу ли я сделать выбор в пользу учебы, но я отвечала, что очень люблю фигурное катание и заканчивать не планирую.

Когда мама с папой поняли, что я настроена серьезно, они решили отдать меня к Этери Георгиевне Тутберидзе – она тренировала на том же катке, где я занималась. В детстве мы выглядывали из раздевалки, чтобы посмотреть, как тренируется группа Этери Георгиевны.

Когда я перешла к ней в группу, мне было девять лет. Первый год ушел на адаптацию, прогресса особого не было. Зато спустя год случился настоящий прорыв: я сделала главное, что от меня требовалось, – запрыгала все тройные прыжки. Наверное, тогда я и поняла, что спорт – это всерьез и надолго.

Тут надо понимать, что Этери Георгиевна – тренер, у которого нельзя просто ходить на тренировки ради удовольствия, у нее нужно работать. Этери Георгиевна, Даниил Маркович Глейхенгауз и Сергей Викторович Дудаков максимально отдаются тренировочному процессу и требуют того же взамен. Когда есть взаимная отдача, есть и результат, – сказала Щербакова.

Как я полюбил и за что разлюбил Этери Тутберидзе