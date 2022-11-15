Алексей Мишин: «Коляда – очень яркий алмаз. И яркость его таланта, может быть, даже выше, чем мои знания о фигурном катании»

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию высказался о работе с Михаилом Колядой.

– пришел к вам в группу уже известным сформировавшимся спортсменом. Это стало вызовом для вас?

– Наверное, ни с одним спортсменом я не был вынужден придумывать столько нового, сколько я придумывал с ним. Этот алмаз наиболее сложно поддается обработке.

– А в чем сложность?

– Коляда – очень яркий алмаз. И яркость его таланта, может быть, даже выше, чем мои знания о фигурном катании.

– Михаил прошел через огромное количество испытаний за свою карьеру, но апогеем всего стало непопадание на Олимпиаду‑2022. Какими были Ваши действия?

– Мы разобрали с ним ситуацию. Миша понял, что это произошло не потому, что он плохо катался. Так сложились звезды на небосводе. Болезнь... скрытый ковид, потом открытый ковид.

Гораздо обиднее, когда человек не попадает на Олимпиаду или у него что‑то не случается, потому что кто‑то сделал что‑то неправильное и недоброе. А здесь неправильных и недобрых действий по отношению к нему не было, – сказал Мишин.