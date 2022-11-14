Александр Жулин: «Если даже Мишин не может успокоить Коляду, то, думаю, уже никто ему не поможет»

Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил выступление фигуриста Михаила Коляды на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

Ранее Коляда выиграл короткую программу, но по итогам произвольной занял третье место. В прокате он упал с четверного тулупа.

«В случае с Колядой из раза в раз происходит одно и то же. Все уже об этом говорят, парень и сам, наверное, читает прессу и знает об этом. Но что-то не складывается.

Если даже Профессор (тренер фигуриста Алексей Мишин – Sports.ru) не может его успокоить, то, думаю, уже никто ему не поможет», – сказал Жулин.