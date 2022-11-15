Ирина Роднина: «Слова Томаса Баха никак не стоит оценивать. Он абсолютный конъюнктурщик»

Теги Ирина Роднина МОК Томас Бах Политика Матч ТВ Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о призыве Томаса Баха не политизировать спорт. 

Ранее глава Международного олимпийского комитета обратился к лидерам G20 с просьбой включить пункт о «спортивной нейтральности» в совместное заявление по итогам саммита на Бали.

«Его слова никак не стоит оценивать. Томас Бах столько уже наговорил, что доверия к его словам больше нет. Он абсолютный конъюнктурщик», – заявила Роднина. 

Томас Бах: «Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, символа мира из Игр не получится»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные