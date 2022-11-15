Ирина Роднина: «Слова Томаса Баха никак не стоит оценивать. Он абсолютный конъюнктурщик»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о призыве Томаса Баха не политизировать спорт.

Ранее глава Международного олимпийского комитета обратился к лидерам G20 с просьбой включить пункт о «спортивной нейтральности» в совместное заявление по итогам саммита на Бали.

«Его слова никак не стоит оценивать. Томас Бах столько уже наговорил, что доверия к его словам больше нет. Он абсолютный конъюнктурщик», – заявила Роднина.

Томас Бах: «Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, символа мира из Игр не получится»