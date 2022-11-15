Елена Вяльбе о призыве главы МОК не политизировать спорт: «Наконец-то Бах прозрел!»

Президент Федерации лыжных гонок России ( ) высказалась о призыве не политизировать спорт.

Ранее глава Международного олимпийского комитета ( ) обратился к лидерам G20 с просьбой включить пункт о «спортивной нейтральности» в совместное заявление по итогам саммита на Бали.

«Я ни ушам, ни глазам своим не верю, что наконец-то Бах прозрел! Все, что он сказал на G20, – это правильные и справедливые слова.

Спорт всегда был и должен оставаться инструментом объединения стран и народов.

Все же все международные организации спортивные действуют, как скажет МОК и конкретно Бах, месяц назад его мнение было совсем другим. Очень хочется поверить, что сейчас он говорит то, что реально думает, а не потому что посчитал убытки.

Даже скорее не он посчитал, а международные федерации, ведь многие из них несут от отстранения России убытки, интерес у людей пропадает, когда нет конкуренции», – сказала Вяльбе.

Томас Бах: «Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, символа мира из Игр не получится»