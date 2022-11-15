Алексей Мишин: «В Туктамышевой горит огонь любви к фигурному катанию, который просто надо поддерживать и поддувать, чтобы не потух»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал, в чем сила его ученицы Елизаветы Туктамышевой.

— В Лизе горит огонь любви к фигурному катанию, который просто надо поддерживать и поддувать, чтобы не потух.

— И как конкретно вы поддуваете?

— Надо все время придумывать что‑то новое. Если суп не помешивать, то он пригорит. Поэтому суп фигурного катания тоже надо постоянно помешивать.

— В чем сила Туктамышевой?

— В ее таланте. Пришла ко мне в команду девочка из Глазова и начала работать. Потом оказалось, что она очень музыкальная, у нее прекрасные руки, хороший прыжок. На каком‑то этапе она стала довольно волевой. И по жизни Лиза — очень приятный человек, — сказал Мишин.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!