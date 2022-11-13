Евгений Плющенко: «Туктамышева еще юная. У нее долгая карьера впереди»

Двукратный олимпийский чемпион высказался о победе на этапе Гран-при России в Москве.

Туктамышевой 25 лет, она опередила 16-летнюю Софью Муравьеву и 15-летнюю Софью Акатьеву.

«Лиза молодец, с таким тренером, как Алексей Николаевич Мишин, я прокатался до 31 года.

У Лизы все впереди, она еще юная. У нее долгая карьера впереди», – сказал Плющенко.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!