Петр Гуменник: «Мой совет, как отмечать победы, — попить водички и лечь спать»

Фигурист Петр Гуменник прокомментировал победу на этапе Гран-при России в Москве.

«Сейчас я чувствую радость. Теоретически я понимал, что могу победить. Потому что, если думать, что возможности нет, что будет сложно кататься. Победа — это стимул.

Учитывая, что это теперь Гран-при, победителем этапа я становлюсь впервые. Но на этапе Кубка России я уже побеждал.

Что лучше — второе место с чистым прокатом или первое с падениями? Зависит от соревнований. На Олимпиаде первое место будет лучше, чем чистый прокат. А на тренировочных соревнованиях, может быть, чистый прокат будет достижением.

Сейчас мне очень важно попасть в сборную на следующий год. Постараться попасть в призы на чемпионате России.

Как буду отмечать? В поезде буду ехать. Лиза Туктамышева говорит, что вина выпьет? Мой совет, как отмечать победы, — попить водички и лечь спать.

Довольно важная победа для меня. Давно не выигрывал. По-моему, последний раз год назад побеждал. Это были важные соревнования. Все ребята меня поздравили — Женя Семененко и Миша Коляда», — сказал Гуменник.