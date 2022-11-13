Михаил Коляда: «Самый глупый вопрос, который задавали журналисты? Вот этот»
Михаил Коляда прокомментировал выступление на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве (3-е место).
— Почему так вышло, было ли обсуждение?
— Пока не было.
— Не было мыслей четверной во второй половине попытаться сделать, чтобы догнать?
— Таких мыслей не было.
— Перестраиваться сложно?
— Что-то вопросы такие сложные.
— По ощущениям, расстроен?
— Я знаю, чего не хватило.
— Какой самый глупый вопрос, который задавали тебе журналисты?
— Вот этот.
— Какой вопрос стоило бы задать, но его никогда не задавали?
— Откуда я знаю? Сложно совсем уж.
— Первое место с падениями или второе место с чистым прокатом?
— Второе место с чистым прокатом.
— Кому первому пишешь или звонишь после проката?
— Супруге.
— Что она говорит тебе?
— То, что она говорит, это сугубо между нами.
— Оказавшись перед Томасом Бахом, что ты ему скажешь?
— Hello.
— Если у тебя будет шанс убедить его…
— Это уже 11-й вопрос, — сказал Коляда.
Комментарии