прокомментировал выступление на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве (3-е место).

— Почему так вышло, было ли обсуждение?

— Пока не было.

— Не было мыслей четверной во второй половине попытаться сделать, чтобы догнать?

— Таких мыслей не было.

— Перестраиваться сложно?

— Что-то вопросы такие сложные.

— По ощущениям, расстроен?

— Я знаю, чего не хватило.

— Какой самый глупый вопрос, который задавали тебе журналисты?

— Вот этот.

— Какой вопрос стоило бы задать, но его никогда не задавали?

— Откуда я знаю? Сложно совсем уж.

— Первое место с падениями или второе место с чистым прокатом?

— Второе место с чистым прокатом.

— Кому первому пишешь или звонишь после проката?

— Супруге.

— Что она говорит тебе?

— То, что она говорит, это сугубо между нами.

— Оказавшись перед Томасом Бахом, что ты ему скажешь?

— Hello.

— Если у тебя будет шанс убедить его…

— Это уже 11-й вопрос, — сказал Коляда.