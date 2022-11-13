Евгений Семененко: «Волосы сегодня сам красил. Макияж решил не делать. Мы все-таки артисты, тоже должны как-то удивлять публику»

прокомментировал выступление на Гран-при России по фигурному катанию в Москве (2-е место).

«Я считаю, что первое соревнование после длительного перерыва провел успешно. Прокатом доволен, сегодня выходил с более боевым настроем, чем вчера. Вчера было непривычно, потому что был длительный перерыв, а после таких перерывов тяжеловато возвращаться в соревновательный процесс.

Сегодня было получше, попривычнее, немножко уже даже злой был после вчерашней бабочки на тулупе, боялся упасть. Сегодня прокатом доволен, пытался передать образ, считаю, что вышло неплохо. Со здоровьем сегодня всё было получше.

Волосы сегодня сам красил. Поспал в номере, за минут десять покрасил. Макияж решили не делать, со всем тренерским штабом подумали и решили покрасить только волосы, плюс чтоб не париться перед произвольной. А волосы несложно красить.

Идея изначально была покрасить волосы на показательные. Даже не помню, чья была идея. По-моему, все-таки моя. Болельщики советуют покрасить волосы в золотой? Думаю, это будет немного не под образ, хотя мнение учту.

Как знакомые реагировали на макияж? Мы все-таки артисты, тоже должны как-то удивлять публику. Я считаю, что это что-то новое. Думаю, я сегодня вышел, и все сразу: «О, он волосы покрасил!» Почти у каждого зрителя была такая реакция, еще и на соревновательную программу. Я считаю, что это в разумных рамках.

Планирую поехать на шестой этап. На прыжковый турнир тоже планирую. Шоу? Это не ко мне вопрос. Либо к Алексею Николаевичу, либо к тем, кто меня будет приглашать, если будет. Я на это очень надеюсь», — сказал Семененко.