Ягудин о выступлении Коляды в произвольной программе: «Появляется ощущение, что это не «Танго в сумасшедшем доме», это сумасшедший дом»

Олимпийский чемпион высказался о выступлении в произвольной программе на Гран-при России в Москве.

Коляда лидировал после короткой программы, но допустил ряд ошибок в произвольной и занял итоговое третье место.

«Вновь лицезреем эту произвольную программу. Появляется ощущение, что это не «Танго в сумасшедшем доме», это сумасшедший дом.

Даже не то что обидно. Некоторым спортсменам столько не дано, сколько этому спортсмену. Но они цепляются за малейшие шансы вытащить прыжки. Миша мегаталантливый спортсмен, но это не отображается в дальнейшем.

Эта фраза очень многих разозлила в свое время – фраза, которую сказал Аршавин: ваши ожидания – ваши проблемы. Многие могут меня пенять – это твои проблемы, что ты требуешь и ждешь. Но… Даже не требую и жду, а уже, наверное, не жду.

Не знаю, что происходит в этом сезоне. Как частенько происходило и в прошлых сезонах, не может до конца выдать максимум, который очень высок у Миши. Но пожелаем удачи спортсмену, пожелаем найти себя, нащупать эту форму, которая позволила бы выступать чисто.

Что-то мне подсказывает, что у Миши проблема не в технической составляющей, а в психологической», – сказал Ягудин в эфире Первого канала.