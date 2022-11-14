Гран-при Великобритании. Грассль, Михара, Левито, Васильев, Губанова, Квителашвили выступили с показательными номерами
13 ноября в Шеффилде на этапе Гран-при по фигурному катанию фигуристы выступили с показательными номерами.
Гран-при по фигурному катанию-2022/23
4-й этап
Гран-при Великобритании (MK John Wilson Trophy)
Шеффилд, Великобритания
Показательные выступления
Первое отделение
Грэм Ньюберри (Великобритания)
Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
Габриэль Дэйлман (Канада)
Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
Роман Садовский (Канада)
Анастасия Губанова (Грузия)
Шун Сато (Япония)
Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
Ю Ен (Южная Корея)
Джимми Ма (США)
Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
Второе отделение
Наташа Маккей (Великобритания)
Эдвард Эпплбай (Великобритания)
Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)
Изабо Левито (США)
Морис Квителашвили (Грузия)
Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)
Екатерина Куракова (Польша)
Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Денис Васильев (Латвия)
Маи Михара (Япония)
Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
Даниэль Грассль (Италия)
Алекса Книрим – Брендон Фрейзер (США)
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