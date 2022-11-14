Гран-при Великобритании. Грассль, Михара, Левито, Васильев, Губанова, Квителашвили выступили с показательными номерами

13 ноября в Шеффилде на этапе Гран-при по фигурному катанию фигуристы выступили с показательными номерами.

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

Гран-при Великобритании (MK John Wilson Trophy)

Шеффилд, Великобритания

Показательные выступления

Первое отделение

Грэм Ньюберри (Великобритания)

Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

(Канада)

Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

(Канада)

(Грузия)

Шун Сато (Япония)

Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

– (США)

Ю Ен (Южная Корея)

Джимми Ма (США)

– (Канада)

Второе отделение

Наташа Маккей (Великобритания)

Эдвард Эпплбай (Великобритания)

– (Грузия)

(США)

(Грузия)

Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)

(Польша)

– (Великобритания)

(Латвия)

(Япония)

– (Италия)

(Италия)

– Брендон Фрейзер (США)