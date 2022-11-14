Гран-при Великобритании. Грассль, Михара, Левито, Васильев, Губанова, Квителашвили выступили с показательными номерами

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13 ноября в Шеффилде на этапе Гран-при по фигурному катанию фигуристы выступили с показательными номерами. 

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

Гран-при Великобритании (MK John Wilson Trophy)

Шеффилд, Великобритания

Показательные выступления

Первое отделение

Грэм Ньюберри (Великобритания)

Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

Габриэль Дэйлман (Канада)

Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

Роман Садовский (Канада)

Анастасия Губанова (Грузия)

Шун Сато (Япония)

Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

Ю Ен (Южная Корея)

Джимми Ма (США)

Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

Второе отделение

Наташа Маккей (Великобритания)

Эдвард Эпплбай (Великобритания)

Мария КазаковаГеоргий Ревия (Грузия)

Изабо Левито (США)

Морис Квителашвили (Грузия)

Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)

Екатерина Куракова (Польша)

Лайла ФирЛьюис Гибсон (Великобритания)

Денис Васильев (Латвия)

Маи Михара (Япония)

Шарлен ГиньярМарко Фаббри (Италия)

Даниэль Грассль (Италия)

Алекса Книрим – Брендон Фрейзер (США)

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