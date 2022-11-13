Александр Галлямов: «Мы стараемся, чтобы не было пикового момента, понимания, что мы уже на вершине. Нельзя считать, что ты достиг пика, нужно идти на повышение»

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Пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировала победу на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

Галлямов: Победа без вариантов? Варианты есть. Максим Траньков во время интервью сказал, что уровни не все в идеале.

Мишина: Внешне все неплохо. Но почувствовали, что не все идеально еще по ходу проката.

Галлямов: Не знали, какой мировой рекорд. Оценки я в принципе не запоминаю. Может, разве что, в короткой еще представляю, какие у нас баллы. А так, смотрю на цифры – вроде круто. Ну и опираемся на реакцию Тамары Николаевны (Москвиной).

Мишина: Мы стараемся после прокатов анализировать – смотреть, чтобы уровни и GOE были высокими.

Галлямов: Это новый сезон. Тут совсем другие программы, другого стиля. Надеемся, что мы совершенствуемся и работаем над этим с нашей командой тренеров.

Прокат, который был на прошлогоднем чемпионате Европы и тот, что сейчас – это две большие разницы. Эти программы в принципе сложно сравнивать.

Мы стараемся, чтобы не было пикового момента, понимания, что мы уже на вершине. Это самое ужасное ощущение не только для спортсмена, но и для многих людей, которые строят карьеру. Нельзя считать, что ты достиг пика. Нужно идти на повышение.

Галлямов: Мы были напряженными перед сегодняшним прокатом? Скорее не напряженные, мы просто полностью в себе.

Мишина: Собранные.

Галлямов: Каждый спортсмен настраивается по‑своему. На чемпионате Европы тренер вынес Михалу Бржезине на тарелочке кусочек лимона. Он старается взбодриться, вот так настроиться. После шестиминутки я в наушниках хожу. Мне этого достаточно.

Впервые за долгое время сегодня в разминке было всего три пары. Последний раз такое было в финале Гран‑при в 2019‑м. Нам показалось, что сегодня было что‑то похожее. Было круто. Мы довольны, это новые впечатления, новые эмоции.

Мишина: Чем больше мы сэкономим энергии перед соревнованиями, тем больше мы сможем выплеснуть эмоций в программе. Ощущения замечательные. Сейчас есть небольшое облегчение, что удалось откататься чисто, порадовать зрителей и себя.

И Тамару Николаевну, конечно. Мы давно не видели таких эмоций от тренера. Это очень приятно и значит, что мы сделали то, на что она рассчитывала.

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