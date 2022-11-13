Туктамышева о 500 000 рублей за победу на Гран-при: «Можно купить несколько сумок или подержанную машину. Мне такую сумму совесть не позволяет тратить сразу»

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Елизавета Туктамышева высказалась о призовых в 500 тысяч рублей.

Эти деньги фигуристка получит за победу на этапе Гран-при России. 

«Можно купить несколько классных сумок или очень подержанную машину. У кого как, я не знаю. Мне такую сумму совесть не позволяет тратить сразу.

Стоит ли эту победу отметить бутылкой вина? Почему бы и нет», – сказала чемпионка мира. 

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