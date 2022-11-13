Елизавета Туктамышева: «Если бы мы не поставили эту произвольную, мотивацию выступать в этом сезоне было бы сложнее найти»

Чемпионка мира 2015 года высказалась о своей произвольной программе на музыку Игоря Крутого «Одиночество».

Сегодня фигуристка одержала победу на этапе Гран-при России в Москве.

«Если бы мы не поставили эту произвольную, мотивацию выступать в этом сезоне было бы сложнее найти. Мне интересно ее накатывать и исполнять. Это новый образ для меня. Всегда есть куда расти, чтобы лучше показать и передать. Мотивация на этот сезон – показать новые программы.

Мы решили поменять платье на произвольную, потому что предыдущее было красивое, но без идеи. Мы хотели сделать так, чтобы оно больше соответствовало нашей программе. Это платье больше подходит. Решили сделать бордовое, чтобы не было черное как в короткой, меньше траура. Бордовый – один из моих любимых цветов», – сказала Туктамышева.

Во время ее проката случился небольшой технический сбой – на мгновенье музыка немного стихла.

«Это был прикол с музыкой. Такое впечатление, что кто‑то включил ее с телефона и в этот момент пришла смс‑ка и ее приглушило. Дело техники, меня позабавило. Это не сбило меня. Мне нравятся такие штуки. Не помню, чтобы музыка полностью выключалась на выступлениях», – отметила фигуристка.

Организаторы выбрали фото Туктамышевой для иллюстрации аккредитации на этот турнир.

– Любовь болельщиков? Это часть жизни в фигурном катании. К этому привыкаешь. Внимание и любовь публики – всегда приятное чувство. Особенно когда это искренне и не наигранно. Мне всегда приятно сфотографироваться и дать автограф.

Неожиданно, что меня напечатали на аккредитации на этот турнир. Возможно, в прошлом это было один раз. Возможно, это дань уважения мне. Нравятся ли мне мои фото? Мне нравится, как я получаюсь на фото на документы. Но на аккредитацию я бы выбрала другую фотографию.

– Насколько важно развивать фигурное катание в регионах?

– Везде надо развивать фигурное катание – в регионах и крупных городах, чтобы находить больше талантов. Надо ездить с мастер‑классами, обучать правильной технике с малых лет. Можно открыть много фигуристов в разных городах. Далеко не все таланты рождаются в крупных городах, – добавила Туктамышева.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она побеждает тех, кто младше на 10 лет!