Елизавета Туктамышева чисто прыгнула два тройных акселя в произвольной программе на этапе Гран-при России в Москве

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Серия Гран-при России Московские звезды Фигурное катание

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева чисто прыгнула два тройных акселя в произвольной программе на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

Спортсменка исполнила тройной аксель, тройной аксель – двойной тулуп, тройной лутц – двойной тулуп, тройной флип (падение), двойной аксель – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц, тройной риттбергер.

За прокат Туктамышева получила 150,58 балла и одержала итоговую победу на этапе.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные