Елизавета Туктамышева чисто прыгнула два тройных акселя в произвольной программе на этапе Гран-при России в Москве

Чемпионка мира чисто прыгнула два тройных акселя в произвольной программе на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

Спортсменка исполнила тройной аксель, тройной аксель – двойной тулуп, тройной лутц – двойной тулуп, тройной флип (падение), двойной аксель – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц, тройной риттбергер.

За прокат Туктамышева получила 150,58 балла и одержала итоговую победу на этапе.