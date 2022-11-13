Софья Муравьева: «Если бы не упала, могла стать первой. После падения пришла в себя, дальше чисто откатала»
Фигуристка Софья Муравьева прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при России в Москве (2-е место).
«Прокатом довольна. Но есть над чем работать. Если бы не упала, могла стать первой. После падения пришла в себя, дальше чисто откатала», – сказала Муравьева.
Тренер фигуристки Евгений Плющенко в ноябре отпраздновал 40-летие.
«Тренера до этого поздравляли. Всей группой поздравляли. Можно ли назвать второе место подарком? Наверное. Попасть в финал Гран-при России важно», – отметила спортсменка.
Также Муравьева рассказала, кто ее вдохновляет.
«Меня вдохновляют мама, тренеры, Евгения Медведева, Алина Загитова, Саша Трусова», – добавила она.
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