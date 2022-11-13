Софья Муравьева прыгнула тройной аксель в произвольной программе на четвертом этапе Гран-при России в Москве

Российская фигуристка прыгнула тройной аксель в связке с тройным тулупом в произвольной программе на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

Также спортсменка исполнила двойной аксель, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц (падение), тройной флип – тройной тулуп, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер.

За прокат Муравьева получила 148,32 балла и идет на первом месте после выступления 10 участниц из 12.