Туктамышева и Муравьева заявили по два тройных акселя на произвольную программу Гран-при в Москве, Акатьева и Зинина – по два четверных

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Софья Акатьева Софья Муравьева Анастасия Зинина Серия Гран-при России Московские звезды Фигурное катание

Стала известна заявка фигуристок на исполнение контента в произвольной программе на этапе Гран-при России в Москве.

Елизавета Туктамышева и Софья Муравьева планируют исполнить по два тройных акселя.

Софья Акатьева заявила тройной аксель и два четверных тулупа. У Анастасии Зининой – два четверных тулупа.

Женская произвольная программа стартует сегодня в 14:45 по московскому времени.

Гран-при России. «Московские звезды». Туктамышева, Акатьева, Муравьева, Зинина выступят с произвольными программами

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