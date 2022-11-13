Стала известна заявка фигуристок на исполнение контента в произвольной программе на этапе Гран-при России в Москве.

Елизавета Туктамышева и Софья Муравьева планируют исполнить по два тройных акселя.

Софья Акатьева заявила тройной аксель и два четверных тулупа. У Анастасии Зининой – два четверных тулупа.

Женская произвольная программа стартует сегодня в 14:45 по московскому времени.

Гран-при России. «Московские звезды». Туктамышева, Акатьева, Муравьева, Зинина выступят с произвольными программами