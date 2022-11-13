Софья Акатьева трижды упала в произвольной программе на этапе Гран-при России в Москве

Российская фигуристка трижды упала в произвольной программе на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

Спортсменка упала с тройного акселя и дважды с четверного тулупа, но сделала тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – тройной сальхов через ойлер и тройной лутц – двойной аксель.

За прокат Акатьева получила 141,98 балла и занимает второе место после выступления 11 участниц из 12.