Софья Акатьева трижды упала в произвольной программе на этапе Гран-при России в Москве
Российская фигуристка Софья Акатьева трижды упала в произвольной программе на четвертом этапе Гран-при России в Москве.
Спортсменка упала с тройного акселя и дважды с четверного тулупа, но сделала тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – тройной сальхов через ойлер и тройной лутц – двойной аксель.
За прокат Акатьева получила 141,98 балла и занимает второе место после выступления 11 участниц из 12.
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